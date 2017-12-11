بالتفاصيل - انفجار وسط مانهاتن وانتحاري بحزامٍ ناسف!

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أعلنت الشرطة الأميركية، عن وقوع انفجار قرب مبنى سلطة الموانئ في مانهاتن، لافتة إلى أنه تم إخلاء محطات قطار الانفاق على الخطوط A و C و E.



وقال المتحدث باسم شرطة نيويورك، بريندان رايان إن عناصر الشرطة والإسعاف وفرق القنابل متواجدة في المنطقة، قبل ان تؤكد شرطة نيويورك احتجاز شخص عقب وقوع انفجار عند منطقة بورت اثورتي بالقرب من ميدان تايمز سكوير في نيويورك خلال ساعة الذروة اليوم الاثنين.



بدورها، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، فيما قالت المطافئ في نيويورك، إنها تتعامل مع حادثة عند محطة بورت أوثوريتي للحافلات في وسط مانهاتن، دون مزيد من التفاصيل.



وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها تتعامل مع انفجار وسط مانهاتن. وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في احدى محطات الباص ( Port Authority Bus Terminal) قرب تايمز سكوير. وأضافت أن الاستجابة تتركز على المنطقة التي تضم محطة حافلات هيئة الموانئ. وقد تسبب ذلك في تأخيرات لبعض خطوط المترو التي تمر تحت محطة الحافلات. وأجلت السلطات بعض الركاب كإجراء وقائي.