طيارون روس يكشفون موعد عودتهم من سوريا

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أبلغ طيارون في القوات الفضائية الجوية الروسية العاملة في قاعدة حميميم في سوريا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهم سيغادرون يوم الاثنين الأراضي السورية باتجاه روسيا.

وتحدث الرئيس الروسي مع عدد من الطيارين خلال زيارته للقاعدة الجوية الروسية، وعرضت هذه الاتصالات من قبل قناة "روسيا 24" التلفزيونية. وسأل بوتين الطيارين، كم من الوقت بقوا في سوريا، وأجابوا أنهم كانوا هناك لمدة شهرين.

وسأل الرئيس: "متى ستغادرون إلى الوطن؟".

وأجاب الطيارون بالتناوب: "اليوم".

وقال بوتين: "كل شيء جاهز؟".

وأجاب الطيارون: "بالتأكيد".

وأضاف الرئيس: "شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، كل التوفيق لكم، طريقا سعيدا لوطنكم… وانقلوا تمنياتي بسنة جديدة موفقة لأقاربكم".