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لماذا يجب عليك ترك عملة معدنية في "الفريزر" قبل مغادرة المنزل؟

11
DECEMBER
2017
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هافينغتون بوست عربي


هل عُدت مرة لمنزلك بعد عطلة، أو رحلة عمل، أو بعد إجازة نهاية الأسبوع مع العائلة، ولاحظتَ أن ساعتك الرقمية تشير إلى وقتٍ خاطئ؟


ستدرك بسهولة حينها أنَّ الكهرباء في منزلك قد انقطعت في أثناء غيابك، لكن سيستحيل عليك معرفة متى حدث هذا، أو لأي مدة استمر الانقطاع.


ستعجز كذلك عن معرفة ما إذا كان طعامك في المُجمِّد "الفريزر" قد أُذيب، وتلف، ثم تجمَّد مرة أخرى.


لكن امرأة تدعى تُدعَى شيلا راسل بلانكو شاركت حيلةً ذكية على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، لتساعد بها المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح أو إخلاء منازلهم، أثناء إعصار ماثيو الذي اجتاح الولايات المتحدة الأميركية بعدة مناطق، تستطيع الاستفادة منها بالتأكيد.


فهذه الحيلة التي نشرها موقع Newsner مناسبة أيضاً لاستخدامها في أي وقت، لتعرف ما إذا كان طعامك ما زال صالحاً للأكل أم يُستحسن التخلص منه.


هذه الخدعة السحرية تتكون ببساطة من 3 أدوات يمكن إيجادها بالفعل في أي منزل، وهي: كوب، وعملة معدنية، وبعض المياه العادية من الصنبور.


في منشورها على فيسبوك، الذي انتشر بسرعة، وحصل على مئات الآلاف من المشاركات والإعجابات، شرحت شيلا خدعتها الذكية:


"عرفتُ حيلةً جيدة يمكن أن تُفِيد المواطنين الذين اضطروا إلى إخلاء منازلهم على الساحل، اسمها حيلة الكوب الواحد. للقيام بها، عليك فعل الآتي: ضع كوباً من الماء في "الفريزر" الخاص بك، واتركه حتى يتجمد الماء، ثم ضع عملة معدنية فوق الماء "الفريزر"، واترك الكوب. بهذه الطريقة، عندما تعود إلى منزلك بعد غياب، ستعرف ما إذا كان طعامك قد فسد، ثم تجمَّد مرة أخرى وهو فاسد، أم أنَّه ظل مُجمَّداً طوال فترة غيابك. إذا سقطت العملة المعدنية إلى أسفل الكوب، فهذا يعني أن الطعام بأكمله قد فسد ويجب التخلص منه، لكن إذا ظلت العملة على سطح الكوب أو في منتصفه، فهذا يعني أن طعامك قد يكون بخير".


وأضافت: "يمكنك ترك الكوب في "الفريزر" إذا كانت الكهرباء تنقطع في منزلك لأي سببٍ كان، فهي حيلة مناسبة لتتأكد بها من جودة طعامك في أي وقت. وإذا كنت غير متأكد من صلاحية طعامك، فتخلص منه فوراً، فسلامتك وأمانك قبل كل شيء".

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