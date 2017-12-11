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بالصور - حقن "السينثول" لتضخيم عضلاته... فكاد يفقد ذراعيه!

11
DECEMBER
2017
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أصبح الشاب كيريل تيريشين من سكان بياتيغورسك بجنوب روسيا مشهوراً في جميع أنحاء البلاد بعد أن استخدم مادة سينثول لزيادة حجم عضلات يديه.
 
ونال تيريشين شهرة في تشرين الثاني الماضي بعدما ظهرت صوره بعضلات ضخمة منفوخة وانتشرت بشكل كبير في الانترنت.
 
وذكر الشاب حينذاك أنه تمكن من تحقيق هذه النتيجة ليس بفضل التمارين البدنية، بل عن طريق اللجوء إلى حقن العضلات بمادة سينثول.
 
وأثارت الصورة السخرية لدى الكثيرين الذين أطلقوا عليه مختلف الألقاب ومن بينها "العملاق السينثولي" ولكنه كان يحبذ لقب "صاحب يدين- قذيفتي بازوكا".
 
وظهر الشاب في عرض تلفزيوني روسي مشهور وتفاخر بأنه تلقى عرضاً بـ350 ألف دولار لقاء المشاركة في فيلم بورنو أميركي.
 
ولكن المدون البالغ من العمر 21 عاماً نشر مؤخراً صورة على صفحته الاجتماعية "فكونتاكتي" ظهر فيها واقفاً وعضلات يديه بالضماد مع عبارة "انتهت قذيفتي البازوكا".
 
ويؤكد الأطباء أن نفخ العضلات بمادة سينثول يمكن أن يؤدي إلى ضمورها، وإلى تشكل خراجات مع القيح وهو ما قد يتسبب في نهاية المطاف إلى بترها.
 
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