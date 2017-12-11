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هذا ما عُثر عليه بالقرب من سوق لعيد الميلاد في برلين

11
DECEMBER
2017
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قالت صحيفة بيلد الألمانية إنه تم العثور اليوم، الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول، على كميات كبيرة من الذخيرة بالقرب من سوق لعيد الميلاد غربي العاصمة برلين.
 
ونقلت رويترز عن متحدث باسم الشرطة الألمانية، إنه لا يوجد سبب للشك في وجود دوافع إرهابية وراء العثور على حقيبتين مملؤتين بالطلقات النارية بالقرب من سوق لعيد الميلاد ومسجد غربي برلين، وأنه قد لا تكون هناك علاقة بتلك الذخيرة بالسوق ولا بالمسجد.
وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك شبهة إرهاب حول تلك الذخيرة، رد المتحدث قائلا:
 
لا، على الإطلاق.
 
وتابع المتحدث قائلا، إنه عادة ما يتم العثور على ذخيرة في برلين، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون شخص ما كان ينظف متجره ووجد شيء يرجع إلى عهد جده.
 
يشار إلى أن ألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبا لشن متشددين هجمات بعد نحو عام من قيام متشدد تونسي باقتحام سوق لعيد الميلاد بشاحنة مخطوفة في وسط برلين مما أدى إلى مقتل 11 شخصا بالإضافة إلى السائق.
 
وقام خبراء في وقت سابق من الشهر الجاري بإبطال مفعول عبوة ناسفة معبأة بالمسامير سُلمت لصيدلية قرب سوق لعيد الميلاد في مدينة بوتسدام قرب برلين.
 
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