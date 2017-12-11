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كوريا الشمالية لأميركا: الحظر البحري إعلان حرب

11
DECEMBER
2017
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جددت كوريا الشمالية تهديداتها عبر وسائل الإعلام الحكومية، بشأن حظر النقل البحري الذي دعت إليه الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ، بسبب برنامج الأخيرة النووي.
 
ونقلت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية عن صحيفة حكومية في كوريا الشمالية، أن الحظر البحري المقترح هو إعلان حرب، وأن كوريا الشمالية "سترد عليه بلا هوادة".
 
وقالت صحيفة "رودونغ" المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في مقال تحليلي: "نعتبر أن مؤامرة الولايات المتحدة وأتباعها للحظر البحري ضد جمهوريتنا انتهاكا لحقوقنا السيادية المقدسة وكرامتنا".
 
وأضافت أن المقترح الأميركي بفرض حظر بحري على كوريا الشمالية "هو إعلان عن شن حرب أخرى بشكل علني، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي حيال الأمر".
 
وسبق أن هددت كوريا الشمالية في مقال نشرته وكالتها المركزية للأنباء بأن "الحظر البحري هو بمثابة شن حرب". وقالت الوكالة: "سنتخذ إجراءات فورية بلا هوادة للدفاع الذاتي".
 
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان أصدره عقب إطلاق الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي في 29 نوفمبر الماضي، إنه "لا بد من إجراءات إضافية لتعزيز الأمن البحري، ومنها الحد من النقل البحري من وإلى كوريا الشمالية".
 
 
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