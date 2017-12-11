انتفاضة الفلسطينيين مستمرة والاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه

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استمرت الانتفاضة في غزة، فقد وفجر امس قامت الطائرات الاسرائيلية بالاغارة على مركز لحماس فأصابت المركز بالصواريخ وكذلك اصابت ابنية يسكنها مدنيون. فاستشهد 4 مواطنين فلسطينيون من عائلتين إضافة الى استشهاد طفلين عمرهما 3 سنوات و5 سنوات. وهاجم الشبان الفلسطينيون السياج الذي يحاصر قطاع غزة، وما ان اقتربوا من الاسلاك الشائكة حتى بدأ جنود الاحتلال باطلاق النار نحوهم بالعيارات المطاطية، ورغم ذلك اصر الشبان الفلسطينيون والصبايا الفلسطينيات على إزاحة الشريط الشائك الحديدي، عندها استعمل الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي لكنه لم يسقط شهداء نتيجة اطلاق هذه النار، لان الشبان ارتموا ارضا وحموا انفسهم مع الصبايا الفلسطينيات من اصابتهم بالرصاص الحي.



وطوال نهار امس كانت الطائرات الإسرائيلية تحلّق على علو منخفض وهي من طراز اف - 16 واف - 15 بسرعة بالغة وعلى علو منخفض فوق منازل وبلدات ومدن الضفة الغربية الفلسطينية، إضافة الى تحليقها فوق قطاع غزة وبسرعة كبيرة فوق كامل قطاع غزة ومبانيها، لاشعار الفلسطينيين بالخوف والرعب كون الطائرات الإسرائيلية كانت تطير في شكل مرعب على مستوى منخفض وبسرعة قوية، وهذا ما يؤدّي الى احداث ضجة واصوات عنيفة للغاية، خاصة وانها تؤذي الأطفال الصغار أذية كبيرة، نظرا لامكانية إصابة السمع لدى الأطفال، نتيجة هذه الأصوات الصادرة عن الطائرات في تحليقها المنخفض على علو 50 متراً فوق المنازل الفلسطينية.



كما قامت البوارج الإسرائيلية بمنع الصيادين في قطاع غزة من الإبحار قبالة شاطئ غزة لصيد الأسماك. واذاعت بالميكروفونات نداءات بعدم الخروج الى الصيد لان ذلك ممنوع وحتى اشعار آخر. ولدى محاولة بعض الصيادين التقديم لبضعة امتار بقواربهم الصغيرة لاصطياد السمك اطلقت البوارج الحربية العسكرية الاسرائيلية النارية على مسافات قريبة من القوارب الفلسطينية، وذلك بعنف كبير، مما أدى بالصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة الى العودة الى الميناء وعدم الخروج الى الصيد.



والمعلوم ان غزة لا يصلها كميات غذاء كافية بسبب الحصار الإسرائيلي عليها، وبسبب أيضا اغلاق مصر للبوابات ما بين قطاع غزة وسيناء. ولذلك فان اصطياد السمك هو حاجة ضرورة للغذاء لشعب قطاع غزة لكن إسرائيل منعتهم من ذلك.