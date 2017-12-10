"صور الرئيس الأسد ترفع عالياً في جدة والرياض " ... تنبوءات جديدة تثير الجدل

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لطالما كانت أغلب تنبؤات هذا الفلكي المغربي تلامس صميم الواقع، فها نحن اليوم نشهد حدوثَ العديد من نبوءاته في أيامنا الحالية هذه. كما وأنه كلامه مازال يثير نقاشاً مطولاً بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بين مذهولٍ ومُشكلك و مصدق.



ففي لقاء صحفي جديد مع موقع "صفاقس برس" تنبأ الفلكي المغربي "علي عبد الرحمن العيس" العديد من الأمور والأحداث مستنداً بذلك الى تنبؤه الخاص إضافةً لتحليلٍ جانب من محتوى كتاب "طلاسم دانيال" الشهير في المغرب العربي حيث جاء في أهمها:

اليمن: جيوشٌ أجنبية ستحاول غزو اليمن لكنها ستفشل في ذلك.. كما فشل في غزوِها كل من حاول ذلك عبر التاريخ والزمن.



السعودية: تتجه هذه المملكة إلى مصير مجهول وفوضى عمياء, يقتل بها أصحاب الملك بعضهم لتبدأ حلقة جديدة من الصراعات في العائلة الحاكمة الأمر الذي قد يشعل ناراً في السعودية يصل لهبها الى باقي دول مجلس التعاون الخليجي.



سورية: تشهد هذه الدولة نصرها النهائي ضمن الفترة الواقعة بين أوائل العام 2018 و منتصفه حيث أن المفاوضات في مدينة جنيف السويسرية لن تكون مفتاح الحل.. إنما الحل سيكون من بوابة "سوتشي" واجتماع الاطراف السورية بها سيكون الفرصة الذهبية لحل الأزمة في سورية.



— الرئيس الاسد قد يصدر مراسيم عفو شاملة وعامة تفاجئ الجميع وتسهم بشكل كبير بعودة اللاجئين إلى بلدهم سورية.



كما وتوقع "العيس" إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يحسمها الرئيس الأسد بأغلبية أصوات الناخبين خصوصاً من فئة الشباب السوري المقيمين في مدن عديدة حول العالم حيث سيصوّتون له و يبصمون بالدم، إلا أن الأمر الذي سيفاجىء العديد من المتابعين أيضاً وهو التنبؤ الذي صرح به حول رؤيته لارتفاع صور مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد في مدن وعواصم عربية منها:جدة والرياض و المغرب.



سبوتنيك