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لم تقلّم أظافرها منذ 7 سنوات!

10
DECEMBER
2017
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تطمح الكولومبية روزا مارغريتا مارولاندا، إلى تحقيق رقم قياسي من خلال تسجيل أطول أظافر لشخص في العالم، في مجموعة غينيس للأرقام القياسية.

وبحسب "سكاي نيوز"، دخلت مارولاندا، التي لم تقلم أظافرها منذ 7 سنوات، موسوعة بلادها باعتبارها صاحبة أطول أظافر في كولومبيا، وتسعى حالياً للوصول إلى العالمية.

وقالت مارولاندا إنّ زوجها وابنها يساعداها على تربية أظافرها والعناية بها منذ سنوات، إلا أنّها تلقى معارضة من بعض أفراد أسرتها الذين يصفون أظافرها بأنّها "مخالب".

وتلون مارولاندا أظافرها بحسب الموسم، وتستخدم لطلائها حوالي 3 علب من طلاء الأظافر في كل مرة.

ونظراً لطول أظافرها، فإنّه من الصعب على مارولاندا القيام بأنشطتها المنزلية اليومية، إلى درجة أنّه لا يمكنها الاستحمام بسهولة، كما أنّها تجد صعوبة في القيام بأعمال المطبخ.

Reuters
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