تختار صورة لأوباما وأحداث إيران ضمن الأفضل لعام 2017! (الصور)

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اختارت وكالة "رويترز" 100 صورة كأفضل الصور لـ2017، وكان بينها صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وأخرى التقطها مصور إيراني للأحداث الإرهابية التي استهدفت البرلمان الإيراني.

وتظهر الصورة الأولى الرئيس الأمريكي الأمريكي السابق يجلس على متن قارب أثناء ركوب طائرة ورقية مع رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون خلال عطلته في جزيرة موسكيتو برانسون في جزر فيرجن البريطانية.

أم الصورة الأخرى فقد التقطها مصور وکالة "فارس"، أمید وهاب زاده، وقد رشحتها "رويترز" لتكون الأفضل للعام 2017،

ويظهر في هذه الصورة أحد موظفي البرلمان الإيراني وهو يحاول نقل طفل من الأسفل إلى الطابق الأول.

يذكر أن، "رویترز" وباعتبارها إحدى أهم وكالات الأنباء العالمية، تنتقي سنويا 100 صورة وتعید نشرها، كأفضل صور السنة، وتمتاز هذه الصور بأنها ذات جاذبية وجمالية خاصة فضلا عن تغطيتها لحدث هام.