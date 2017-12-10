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قرية ألمانية تباع بـ 140 ألف يورو...وهذه قصتها

10
DECEMBER
2017
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بيعت قرية ألفينه الصغيرة الواقعة في ألمانيا الشرقية مقابل 140 ألف يورو، في مزاد علني فريد من نوعه نُظّم في برلين. وحددت مجموعة “كارهاوزن” المتخصصة في المزادات على العقارات السعر الأساسي لهذه القرية الصغيرة بـ 125 ألف يورو. وقام شخص واحد لا غير لم يكشف عن هويته بالمزايدة في الثمن، عبر الهاتف لشراء هذه القرية ذات البيوت المتداعية التي كانت ملك مستثمرين لم تعرف هويتهم أيضا.


وهذه القرية الصغيرة هي، بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية، خير مثال على مآل قرى كثيرة كانت جزءا من جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا، غرقت في الفقر بعد نزوح الشباب منها إثر إعادة توحيد البلد قبل 27 عاما.


ويعد هذا المزاد فرصة لترميم هذه القرية الممتدة على 16800 متر مربع تقريبا، على بعد حوالى 120 كيلومترا عن برلين حيث لا يزال يقيم نحو 20 شخصا.

روسيا اليوم
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