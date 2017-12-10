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ترامب يطالب بفصل صحافي بسبب صورة!

10
DECEMBER
2017
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طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفصل صحافي في جريدة "واشنطن بوست" بعد أن نشر في تغريدة له صورة اتضح أنها مزورة، لقاعة ألقى فيها ترامب خطابا أمام أنصاره الجمعة الماضي.

وكان الصحافي ديف ويغل قد نشر صورة لقاعة شبه فارغة في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، معلقا عليها بسخرية "معبأة إلى أقصى حد".

وطالب ترامب في تغريدة الصحيفة بالاعتذار والتفنيد، ونشر عدد من الصور تظهر فيها القاعة ممتلئة تماما.
وقدم ويغل في وقت لاحق اعتذاره بعد أن حذف التغريدة الاولى، مشيرا إلى أنه تعرض للتضليل، لكن ذلك لم يرض ترامب فطالب بفصل الصحافي.

ولفت بعض رواد تويتر، إلى أن الصحافي نشر الصورة في حسابه الخاص، ولا يليق برئيس الدولة أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور الصغيرة.

Reuters
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