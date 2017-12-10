مذيعة تكشف... ترامب قبّلني فصُدمت!

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أعلنت مذيعة سابقة في قناة "فوكس نيوز" أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاول مرة تقبيلها، بالرغم من أنّه كان آنذاك متزوجاً بميلانيا.



ونقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن المذيعة جولييت هادي قولها إنّ ترامب قام بهذه الخطوة في المصعد بعدما تناولا معاً الغذاء في برج ترامب "في عام 2005 أو 2006".



وأوضحت أنّ ترامب قال في وقت لاحق نكتة حول الحادث خلال حضوره في برنامجها: "حاولت ضربها لكنّها انفجرت في وجهي".



ولفتت هادي إلى أنّها لم تتعرض للتهديد بسبب سلوك ترامب، كما لم تعتبره "مهيناً"، ولكنّها قالت إنها شعرت "بالصدمة قليلاً".



ويتشابه الحادث المزعوم مع ادعاءات نساء أخريات، قلن إنّ ترامب قام "بسلوك غير مرغوب فيه تجاههن"، إلا أنّ الرئيس الأميركي أنكر جميع التهم.