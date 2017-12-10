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مظاهرات مليونية في أميركا اللاتينية دعماً للقدس ورفضاً لقرار ترامب

10
DECEMBER
2017
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الديار -

 في اميركا اللاتينية حيث الأكثرية الساحقة بنسبة 90 في المئة هم من الكاثوليك، وحيث ان الولايات المتحدة لها نفوذ كبير في هذه الدول، ورغم ذلك، حصلت اكبر مفاجأة في تاريخ اميركا اللاتينية ضد الولايات المتحدة. ففي البرازيل سارت مظاهرة في الـ ريو دي جنيرو اشترك فيها حوالى 3 ملايين متظاهر وهتفوا جميعا ضد قرار الرئيس الأميركي ترامب في شأن القدس، وحملوا لافتات كتب عليها «القدس ليست لإسرائيل».


اما في المكسيك، فسارت مظاهرة مليونية قدرتها وكالات الانباء بمليوني متظاهر، وفي فنزويلا أيضا حصلت مظاهرة مليونية، وفي بوليفيا سارت اكبر مظاهرة مسيحية في تاريخه بوليفيا زاد عددهم عن مليوني ونصف مليون متظاهر ضد الإدارة الأميركية وضد الرئيس الأميركي ترامب وقراره في شأن القدس وفي الاوروغواي وفي باراغواي. أما المظاهرة الضخمة الكبيرة أيضا فجرت في الارجنتين، وكانت مليونية، واشتعلت اميركا اللاتينية بأكبر مظاهرات مليونية ضد الإدارة الاميركية وضد قرار الرئيس الأميركي ترامب في شأن القدس وتقديم مدينة القدس المقدسة عاصمة لإسرائيل.


ونقلت محطات التلفزيون الأميركية المظاهرات من اميركا اللاتينية، وكانت التعليقات عليها ان هذه المظاهرات مدهشة وان الرأي العام الكاثوليكي في اميركا اللاتينية تحول بقوة ضد الولايات المتحدة، مع ان العلاقات الفلسطينية مع اميركا اللاتينية او العربية ليست قوية. لكن الكنائس الكاثوليكية وشعوب اميركا اللاتينية انتفضت وقامت بهذه المظاهرات المليونية. وحاول البعض التعرّض لمعابد يهودية، الا ان المتظاهرين أولئك منعوا التعرض لمعابد يهودية واستمروا في المظاهرات، ثم اقاموا صلوات في ساحات وشوارع عواصم اميركا اللاتينية من اجل القدس كي لا تكون عاصمة لإسرائيل، كما قرر الرئيس الأميركي ترامب رئيس الولايات المتحدة.

الديار
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