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العرافة العجوز التي تنبأت بمقتل ديانا وظهور داعش.. تتنبأ بمصير أمريكا مع ترامب!

9
DECEMBER
2017
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تنبأت العرافة البلغارية الشهيرة "بابا فانغا" العجوز العمياء التي توفت عام 1996 عن عمر ناهز الخامسة والثامنون عاما، بالعديد من الأحداث منها أحداث 11 سبتمبر والربيع العربي، والتي كانت قد تنبأت بمقتل ديانا وإعصار تسونامي وظهور تنظيم داعش لتظهر مرة أخرى بتنبؤات قديمة جديدة.

والتي توقعت أن بدايته سوف تكون من سوريا وسوف ينتهي باعلان الخلافة الإسلامية عام 2043، كما أنها توقعت حدوث إعصار تسونامي وموت الأميرة ديانا وظهور تنظيم داعش.

كل تلك التوقعات التي ماتت من أطلقتها قبل ظهورها تؤكد صدق نسبة كبيرة من تنبؤات تلك السيدة، والتي كان عدد كبير من زعماء أوروبا يحرصون على لقاءها سراً لسؤالها عن بعض الأمور المتعلقة بالسياسة وبحياتهم الشخصية.

ومن توقعاتها المثيرة والتي تحقق منها جزء كبير أنها قالت أن الرئيس رقم 44 لأمريكا سوف يكون أسود من أصل أفريقي، وهو آخر رئيس سوف يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

وقد أعادت عدة مواقع اخبارية أمريكية نشر هذه النبوءة لهذه العرافة خاصة مع التخوفات الكبيرة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص والعالم بشكل عام، بسبب تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا والذي تسلم مقاليد الحكم رسميا في يناير الماضي.

و أستقر في البيت الأبيض بشكل رسمي والجميع يتساءل ماذا كانت تقصد تلك العرافة بهذه النبوءة؟، فهل سوف تتفكك أمريكا أم أن مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا تظل قابلة للتحقق؟.


شاشة نيوز

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