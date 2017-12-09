بالتفاصيل: ماذا جرى في الأجواء السورية بين مقاتلتين روسية وأميركية؟!

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، أنّ مقاتلتها "سو-35" قد اعترضت فوق سوريا أحدث طائرة شبح أمريكية وهي "F-22" من الجيل الخامس وأبعدتها عن مسار طائرات هجومية روسية كانت في الأجواء.



وبهذا الصدد، قال إيغور كوناشينكوف، الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية: "في الـ23 من نوفمبر الماضي شاغلت مقاتلة أمريكية من نوع F-22 ولحيّز كبير من الوقت طائرات هجومية روسية من نوع "سو-25"، وتعمدت بشكل نشط عرقلة أدائها فوق الضفة الغربية للفرات شرقي سوريا، وحالت دون ضربها نقاط إسناد هامة لـ"داعش" في ريف مدينة الميادين".



وأضاف: "مقاتلة F-22 الشبح الأمريكية أطلقت صواريخها الحرارية، وفتحت دروع كبحها واستمرت في مناوراتها في محاكاة لاشتباك جوي حقيقي، إلا أنها سرعان ما كفّت عن مناوراتها وغادرت باتجاه الأجواء العراقية على عجل فور ظهور مقاتلتنا "سو-35" متعددة المهام في نطاق رؤيتها".



TASS