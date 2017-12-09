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الروس والأمريكان يتفقون لضمان أمن كأس العالم

9
DECEMBER
2017
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عربي 21 - اتفق مسؤولون أمنيون روس وأمريكيون على تبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل توفير الأمن خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل 2018، في روسيا. وفق وكالة سبوتنيك الروسية.

 
وقال مدير مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة نيكولاس راسموسن، متحدثا في مركز كارنيغي في واشنطن: "منذ وقت ليس ببعيد، أجريت سلسلة من اللقاءات لمنظمتنا مع المسؤولين الروس، الذين يفكرون في توفير الأمن لكأس العالم المقبل. لدينا مصلحة كبيرة جدا في جعله جيدا، على الرغم من أن الفريق الأمريكي لا يشارك هناك".
 
وأضاف راسموسن: "كان من المهم جدا بالنسبة لنا أن نتحدث معهم مقدما، ونناقش بجدية كيف نضمن أمن مثل هذه الفعاليات... وإنشاء آلية لتبادل المعلومات الاستخباراتية، لمشاركتها معهم ما نستطيع".  
 
وأكد راسموسن: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أقول، إنه إذا توفر لدينا معلومات عن تهديد إرهابي، الذي قد يؤثر على بلد آخر، لا يقتصر الأمر على شركائنا فحسب، بل أي بلد في العالم، سوف نشاركها. نحن نتعامل مع هذا بمنتهى الجدية".
 
ولأول مرة في تاريخها تستضيف روسيا كأس العالم لكرة القدم في الفترة الممتدة بين الـ14 يونيو والـ15 يوليو عام 2018. وستحتضن مباريات البطولة 11 مدينة روسية، بما فيها موسكو وبطرسبورغ وقازان.
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