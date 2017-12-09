الصين تستعد لهجوم نووي

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سبوتنيك-



تنصح الصين مواطنيها بالاستعداد لهجوم نووي بطريقة يمكن أن تساعدهم على النجاة.



وقالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، في تقرير لها الخميس 7 كانون الأول، إن السلطات الصينية تدرب مواطنيها المقيمين بالقرب من كوريا الشمالية على أساليب تساعدهم على النجاة في حالة تعرض المناطق التي يقيمون فيها إلى هجوم نووي.

وذكرت الصحيفة أن التدريبات تشمل تدريبات عملية وصور كرتونية يتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية، للصينيين المقيمين في مقاطعة جيلين القريبة من كوريا الشمالية. ولفتت الصحيفة إلى أن الصين تنتقد برنامج كوريا الشمالية النووية، لكنها تهاجم أميركا وكوريا الجنوبية، معتبرة أنهما يساهمان في زيادة حدة التوتر مع كوريا الشمالية.



وتجري أميركا وكوريا الجنوبية مناورات عسكرية تشارك فيها 230 طائرة حربية من البلدين وآلاف الجنود، إضافة إلى السفن الحربية، حيث تتدرب الدولتان على عمليات حربية تحاكي الهجوم على كوريا الشمالية.