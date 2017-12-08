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بعد إقراره مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.. مكافأة إسرائيلية لترامب!

8
DECEMBER
2017
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن مدينة في البلاد تخطط لمكافأة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقتها الخاصة، عقب إقراره مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
 
وذكر المصدر ذاته نقلا عن دافيد إيفين زور، عمدة مدينة كريات يام شمال إسرائيل، وصفه خطوة ترامب بـ"التاريخية"، وأضاف أنها "خطوة شجاعة لم يسبق لها مثيل ولم يكن أسلافه مستعدين للقيام بها".
 
وأكد أن "دونالد ترامب أثبت للعالم أن القدس لها مكانة خاصة في قلبه، ولذلك سنثبت له على طريقتنا أن ترامب له مكانة خاصة قلوبنا". 
 
ومن المقرر أن تطلق المدينة اسم ترامب على حديقة سيجري افتتاحها العام المقبل.
 
وستضم الحديقة، التي ستقع في وسط المدينة، ملعبا للأطفال.
 
وتعكس الخطوة التفاعل الإيجابي لإسرائيل مع قرار ترامب، الذي أعلنه مساء الأربعاء.
 
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة "تعترف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل" على أن يشرع المسؤولون في نقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، ما اعتبرته أغلبية دول العالم خرقا للشرعية الدولية والميثاق الأممي.
 
 
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