مساع لسجن ملكة جمال سابقة

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يسعى ممثلو الادعاء الأتراك إلى الحكم بأقصى عقوبة وهي السجن لمدة سنة واحدة ضد ملكة جمال سابقة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر "مهينا" لضحايا الانقلاب الفاشل، الذي وقع العام الماضي.

وكانت إيتر إيسن (18 عاما)، قد جردت من لقب ملكة جمال تركيا 2017 بعد يوم واحد من المنافسة في سبتمبر الماضي، بسبب تغريدة لها شبهت فيها دماء ضحايا محاولة الانقلاب بدماء دورتها الشهرية، بحسب منظمي المسابقة.

واتهم ممثلو الادعاء في إسطنبول، إيسن بـ "إهانة علنية لقطاع من الجمهور، بناء على اختلافات في الطبقة الاجتماعية، أو العرق أو الديانة أو النوع أو الإقليم"، وفقا لصحيفة "حرييت" التركية.

وجاء في الاتهام، أن 3 أشخاص تقدموا بشكاوى جنائية ضد إيسن بسبب تغريدتها.

ويجب على المحكمة أن تقبل أو ترفض قرار الاتهام خلال 15 يوما.

من جانبها، أنكرت إيسن وجود أية نية للإهانة، بعد أن تسبب المنشور في ضجة كبيرة على وسائل التواصل.