حاولت كسر ظهرها لتصاب بالشلل... إليكم قصة هذه المرأة التي تفضل العيش كالمقعدين

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تعاني الأميركية كلوي جنينغس وايت من مرض غريب يجعلها ترغب في الجلوس على كرسي المقعدين رغم أنها لا تعاني من أي مشكلة.

وبحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فقد طلبت من الأطباء إخضاعها لعملية خطرة تؤدي إلى إصابتها بالشلل.

وذكرت الصحيفة أن كلوي لا تعاني من أي مشكلة جسدية وأنها تتنقل رغم ذلك على كرسي متحرك.

كما لفتت في تقرير خاص إلى أنها تعمل على تثبيت ركبتيها بواسطة جهاز خاص لمنعهما من التحرّك، كاشفاً أنها تستخدم قدميها فقط لصعود السلالم.

كذلك أوضح التقرير أن كلوي عرّضت نفسها لحادث دراجة خطر من أجل إحداث كسر في ظهرها يسبب لها الشلل. وقد فعلت ذلك حين كانت في الـ9 من عمرها إلا أنها لم تتمكن من تحقيق هدفها.

وفي العام 2008 تمكن الأطباء من تشخيص حالتها حيث تبيّن أنها تعاني من خلل في الهوية الجسدية. وهو مرض نفسي نادر يجعلها تعتقد أنها ستكون أكثر سعادة في حال أصيبت بالشلل.