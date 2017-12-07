living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف تعامل الإعلام الأميركي مع "قرار القدس"؟

7
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعاملت وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية في تغطيتها لقرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل بمهنية غير معهودة في تناولها لأخبار الرئيس دونالد ترامب منذ ترشحه للرئاسة.
 
وبينما عمدت الصحافة الأميركية إلى انتقاد ترامب وتصيد أخطاؤه على طول الخط، وحربه معها واتهامه لها بنشر "الأخبار الكاذبة" بشأن سياساته، إلا أنها عادت للحياد في اليومين الأخيرين في تغطيتها لموضوع القدس.
 
وبدا واضحا من العناوين الرئيسية للصحف الثلاث الكبرى، نيويورك تايمز وواشنطن بوست وول ستريت جورنال، اتفاقها على الخط العام لتغطية القرار أميركيا: "رئيس يفي بوعوده الانتخابية ويضع الشرق الأوسط على حافة الانفجار".
 
فالعنوان الرئيسي لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم هو: "خطوة ترامب تجاه إسرائيل تفتح فصلا من عدم اليقين في الشرق الأوسط".
 
وفي عنوان آخر، تحمل وجهة نظر من المنطقة: "الفلسطينيون: الولايات المتحدة تخاطر بدورها كوسيط سلام".
 
أما الواشنطن بوست المعروفة بتوجهها نحو اليمين في السياسة الأميركية فجاء عنوانها الرئيسي: "خطوة القدس، ترمب يفي بوعده الانتخابي رغم التحذيرات".
 
وفي عنوان آخر تنقل رد الفعل الإسرائيلي: "في القدس، الخطوة تثير الفرح والهلع".
 
وحسب ما هو معروف عنها كصحيفة النخبة، يأتي العنوان الرئيسي للنيويورك تايمز "ترامب يمتدح خطة القدس لكن الشرق الأوسط على حافة التوتر"
 
وتنشر النيويورك تايمز تقريرا موسعا عن ردود الفعل المتوقعة في المنطقة، يلتقط الحالة العامة استنادا إلى تطورات الأوضاع في السنوات الأخيرة.
 
ويلخص عنوان التقرير محتواه: "في العالم العربي، ربما فقدت الدعوة للحشد من أجل القدس قوتها".
 
ويفصل التقرير ردود الفعل في السنوات الأخيرة في عدد من الدول، التي كانت تعرف باسم "دول الطوق" وغيرها من الدول العربية، ويستعرض أيضا سياسات حكومات تلك الدول إلى جانب ردود الفعل الشعبية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout