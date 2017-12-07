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توفيت بعد يوم واحد من إصابتها بالأنفلونزا

7
DECEMBER
2017
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توفيت الشابة ألاني موريتا من آريزونا بعد يوم واحد على إصابتها بالأنفلونزا.
 
وفي التفاصيل التي نقلها موقع "اندبندنت"، فإن الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، شعرت قبل يوم من وفاتها بعدم الارتياح، ونقلت بعدها إلى المستشفى نتيجة صعوبات في التنفس حيث تم تشخيص إصابتها بالالتهاب الرئوي.
 
وأكد الموقع ان الشابة أصيبت مع طفليها بالأنفلونزا، إلا أن الطبيب أرسلهم جميعاً إلى المنزل مع لائحة بالأدوية، وبعد يوم تطورت حالتها الصحية ونقلت الى المستشفى.
 
وبالرغم من وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي، إلا أنها لم تصمد طويلاً، وتدهورت صحتها فتوفيت بعد 8 ساعات فقط بسبب الالتهاب الرئوي.
 
ويعد السعال وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو أربعين درجة مئوية أحيانا، أبرز أعراض هذا المرض، إلى جانب أعراض أخرى مثل ارتفاع معدل نبض القلب، وكذلك الشعور بالبرد دون سبب، وضيق التنفس والشعور بالألم في عظم القص، وخروج بلغم لونه أصفر إلى أخضر، وأحيانا مترافق بخروج دم.
 
وينصح الاطباء المريض بتجنب الإجهاد والخلود إلى الراحة، وعند ظهور أمراض أخرى مرافقة أو صعوبات في التنفس يجب اللجوء بسرعة إلى المستشفى للعلاج.
 
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