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بعد قرار ترامب.. الظلام يكسو شجرة عيد الميلاد بكنيسة المهد

7
DECEMBER
2017
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أطفأ فلسطينيون أضواء عيد الميلاد في مسقط رأس المسيح في بيت لحم، ليل الأربعاء، احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
 
وكسا الظلام شجرة لعيد الميلاد أمام كنيسة المهد وشجرة أخرى قرب ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في رام الله بالضفةالغربية المحتلة.
 
وقال فادي غطاس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في بلدية بيتلحم إن أضواء شجرة عيد الميلاد أطفئت بأمر من رئيس البلدية احتجاجاعلى قرار ترامب.
 
وأضاف أنه لا يعرف إن كانت الأضواء ستوقد مجددا قبل الاحتفالات الرئيسية بعيد الميلاد.
 
وقال ترامب في خطاب بواشنطن إنه قرر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة المقدسة.
 
ووصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خطوة ترامب بأنها بداية توجه جديد في التعامل مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وقال إنها "حدث تاريخي".
 
وندد العرب والمسلمون في أنحاء الشرق الأوسط بالقرار الأميركي، واصفين إياه بخطوة تؤجج التوتر في المنطقة الملتهبة. 
 
وحذر الاتحادالأوروبي والأمم المتحدة أيضا من التداعيات المحتملة للقرار على أي فرص لإحياء عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية.
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