بوتين يعلن "النصر الكامل" على داعش شرق سوريا

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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، الأربعاء، عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، قوله إن النصر الكامل تحقق على تنظيم داعش على ضفتي نهر الفرات في سوريا.

وقال بوتن، وفق المصدر، إن العملية العسكرية في المنطقة اكتملت الآن، وإن التركيز سيتحول إلى عملية سياسية ستشمل في نهاية المطاف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولم يحدد بوتن إن كان يشير إلى سوريا بأكملها أو فقط المناطق المحيطة بوادي الفرات.

وتدعم روسيا القوات السورية الحكومية وميليشيات إيرانية في معاركها ضد داعش، وتوفر لهم غطاء جويا في شرق دير الزور حيث لا يزال يتحصن مسلحون من داعش.

وساعد التدخل الروسي القوات السورية والميليشيات الإيرانية على استعادة مساحات واسعة من الأرض السورية من الفصائل المتطرفة وكذلك من بعض فصائل المعارضة.