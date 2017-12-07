موجة "غضب" دولية لإعلان ترامب القدس عاصمة للإحتلال

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أثار اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني موجة من ردود الفعل الدولية والعربية في شتى أنحاء العالم.

الاتحاد الاوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي قضى بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس، مؤكدا أن موقفه من القدس لن يتغير.

الأمم المتحدة

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قرار دونالد ترمب يهدد السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا في تصريح له أن القدس هي أحد الملفات مفاوضات الوضع النهائي. اكد غوتيريش أنه لا بديل عن حل الدولتين واعتبار القدس عاصمة لكل من "إسرائيل" وفلسطين.

فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده لا تؤيد قرار الرئيس ترمب ووصفه بالأحادي، وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في الجزائر "هذا القرار مؤسف وفرنسا لا تؤيده ويتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

كندا

قالت الخارجية الكندية ان وضع القدس لا يمكن حله الا في إطار تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المانيا

وقالت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية "أننا نرفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل السفارة الأميركية الى القدس".

بريطانيا

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقول إنها لا تتفق مع قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإحتلال. في هذا الاطار، قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون: "نراقب بقلق التقارير التي نسمعها، لأننا نعتقد أن القدس يجب أن تكون بوضوح جزءا من التسوية النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال تسوية تفاوضية".

الصين و روسيا

وأعربت كل من الصين وروسيا عن مخاوفهما من أن تؤدي الخطوة إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

الاردن

الأردن يعلن ان قرار ترامب يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، موكدا ان كل إجراءات "إسرائيل" في القدس التي تهدف لتغيير طابعها ووضعها القانوني باطلة.

قطر

أمير قطر يؤكد في اتصال مع محمود عباس موقف الدوحة الثابت من القضية الفلسطينية و يرفض موقف ترامب حول نقل السفارة الامريكية الى القدس.

ايران

ادانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس الشريف واعلانها عاصمة لكيان الاحتلال الاسرائيلي، معتبرة اياه بانه يشكل انتهاكاً صارخا للقرارات الدولية.

وأكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي بأن فلسطين ستتحرر وسينتصر الشعب الفلسطيني، معتبراً أميركا والكيان الصهيوني والرجعيين وأذناب قوى الاستكبار في المنطقة بأنهم فراعنة اليوم في العالم.

فلسطين

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن إن قرار ترامب يناقض الإجماع الدولي الذي عبر عنه قيادات العالم والمنظمات الإقليمية خلال الأيام القليلة الماضية حول موضوع القدس، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات المستنكرة والمرفوضة تشكل تقويضًا متعمدًا لعملية السلام في الشرق الأوسط.

واعتبرت حركة حماس الفلسطينية، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني، "سيفتح أبواب جهنم" على المصالح الأميركية.

وإلى ذلك، أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، "يدمر" أي فرصة لحل الدولتين.

مصر

استنكرت الخارجية المصرية القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال، وأعلنت رفض أية آثار مترتبة عليه. في السياق نفسه دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى عقد مؤتمر عالمي حول القدس، في يناير/ كانون الثاني المقبل بمشاركة كبار العلماء في العالم الإسلامي ورجال الدين المسيحي، والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.

لبنان

وزارة الخارجية اللبنانية تدين إعلان ترمب القدس عاصمة للإحتلال واكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان قرار ترمب يهدد عملية السلام واستقرار المنطقة.

تركيا

أدان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال، وقال في تغريدة له على موقع تويتر" نشعر بقلق بالغ وندين التصريح غير المسؤول للإدارة الأمريكية إزاء الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس". واعتبر أوغلو القرار الأمريكي انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

السعودية

واعلنت المملكة العربية السعودية عن استنكارها وأسفها الشديد لقرار الإدارة الأميركية بشأن القدس، مطالبة الإدارة الأميركية بمراجعة قرارها بشأن القدس.

واكدت هذه الخطوة تمثل إخلالاً بالموقف الأميركي المحايد تاريخيا من مسألة القدس، الأمر الذي سيضفي مزيدا من التعقيد على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي .

سوريا

واعلن مكتب بشار الأسد ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال "مستقبل القدس لا تحدّده دولة أو رئيس بل يحدّده تاريخها وإرادة وعزم الأوفياء للقضية الفلسطينية".

اليمن

احزاب اللقاء المشترك في اليمن تدعو لانتفاضة شعبية عربية وعالمية غاضبة ضد سياسات أميركا في المنطقة و تحمل الأنظمة العربية التنازل عن المقدسات للكيان الصهيوني.

العراق

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يؤكد رفض قرار ترامب بشأن القدس ويحذر من عواقب وخيمة ستشهدها المنطقة والعالم.

الكويت

وفي الكويت نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "اتخاذ مثل هذا القرار الأحادي يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني والإنساني والسياسي والتاريخي لمدينة القدس وقرارات الجمعية العامة."