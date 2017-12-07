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أول عضو مسلم بالكونغرس الأمريكي يتهم ترامب بعرقلة السلام في الشرق الأوسط

7
DECEMBER
2017
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اتهم كيث أليسون، أول عضو مسلم في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعرقلة السلام في الشرق الأوسط، عبر قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالمدينة الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وخلال مقابلة على قناة "PBS"، أضاف إليسون: "أؤمن بحل الدولتين، حيث الدولة الإسرائيلية تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية في أمن وسلام، لذا فإن قضايا مثل موقع العاصمة، لطالما كان أمرا يفترض التفاوض حوله ضمن اتفاق سلام".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، وتحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن قرار ترامب، اليوم، سيطلق غضبا شعبيا واسعا في المنطقة، ويقوض تماما عملية السلام، المتوقفة منذ 2014.

وتابع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في ولاية منيسوتا: "هذه الخطوة الأحادية الجانب تنأى عن الدبلوماسية، التي تسعى إلى أن يكون لدينا تسوية يتم التفاوض عليها، وهي تعطل السلام، وتجعل الحصول على السلام في الشرق الأوسط أكثر صعوبة".

واستطرد إليسون، الذي أصبح أول نائب مسلم في الكونغرس عام 2006: "ترامب يدوس مجددا على كل ما نحاول القيام به كبلد يسعى إلى تعزيز حل الدولتين عبر التفاوض على مدى سنوات عديدة، لذا فإن هذا الأمر يشكل بحق مأساة فظيعة".

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