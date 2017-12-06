بالفيديو - لحظة رعب على طائرة انفتحت نافذتها جوا.. وهذا ما حصل!

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لحظة رعب حقيقية عاشها الركاب على متن طائرة بسبب إحدى النوافذ التي ظلت مفتوحة طوال الرحلة، وذلك حسب فيديو نشره موقع "ذا صن" البريطاني.

وعاش الركاب الرعب، خصوصا أولئك الذين كانوا بالقرب من النافذة، حيث قال أحدهم إنه لن يركب الطائرة أبدا بعد ما عاشه خلال هذه الرحلة.

وقال موقع "ذا صن" إن الرحلة كانت متوجهة من العاصمة الروسية موسكو إلى كراسنادور، وهي مدينة في جنوب روسيا.

وقال الراكب الذي صور الفيديو "اللحظة التي جلست فيها على مقعدي، لمحت النافذة مفتوحة"، وأضاف "النافذة كانت تهتز كثيرا".

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وتابع "قضيت الرحلة كلها وأنا أشاهد النافذة وأتابع ماذا سيحدث.. كنت أشعر وكأن هذه الطائرة أكبر مني سنًّا".

وقالت شركة "إس 7" للخطوط الجوية إن الفيديو جرى تصويره العام الماضي.. شركتنا تتوفر على أحدث الطائرات في روسيا..".

وأضاف "يتم فحص جميع طائراتنا بدقة قبل كل رحلة وفقا لمعايير السلامة الدولية".

فيما رفضت الشركة التعليق على الفيديو، مكتفية بالقول "صاحب الفيديو لم يقدم شكوى رسمية".