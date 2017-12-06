لندن تحاكم رجلين في مخطط اغتيال ماي

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نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن وسائل إعلام بريطانية أن رجلين، يمثلان الأربعاء، أمام محكمة في اتهامات تتعلق بالإرهاب، خططا لاغتيال رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

تضمنت المؤامرة تفجير قنبلة عند بوابات داونينغ ستريت، مقر مكتب رئيسة الوزراء، قبل أن ينطلقا لطعن ماي.

ورفض المتحدث باسم رئيسة الوزراء مناقشة تفاصيل المؤامرة المزعومة، بيد أن عدة صحف ذكرت أن شابين اعتقلا في لندن وبرمنغهام الأسبوع الماضي لتخطيطهما لقتل ماي.

وذكرت الشرطة أن الشابين (20 و 21 عاما) اتهما بالتخطيط لشن هجمات إرهابية، ومن المقرر أن يمثلا أمام محكمة ويستمنستر الجزئية الأربعاء.