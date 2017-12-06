بالصور - أغرب رسالة من طفل إلى بابا نويل.. "حياتك خاوية"!

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"أكتب ذلك من أجل الفصل الدراسي.. أعلم أن قائمتك للأطفال الأشقياء بلا أسماء. وقائمتك للأطفال المطيعين فارغة أيضاً. وحياتك خاوية. أنت لا تعلم بالمشكلات التي مررت بها في حياتي. وداعاً... أحبك".

كلمات رسالة خطها طفل أميركيّ في السادسة إلى بابا نويل، ليقدمها في فصله الدراسي، وتصدرت قائمة القصص المفضلة على "تويتر" أمس الاثنين.

ورفض الطفل كتابة اسمه في نهاية الرسالة وكتب "لن أخبرك باسمي".

وانتفض موقع "تويتر" برسالة الطفل وهو من منطقة واشنطن بعدما نشرتها أمّه سارا ماكامون على حسابها الأحد.

وعبّر بعض رواد "تويتر" عن إعجابهم بمستوى تفكير الطفل، بينما عبّر آخرون عن قلقهم. وقالت الأم ماكامون عند نشرها صورة الرسالة إنها فخورة بابنها الذي يدرس بالصف الأول واصفة الرسالة بأنها "رائعة".