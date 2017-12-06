بالصور - حريق كاليفورنيا.. لقطات مخيفة ومنازل تحولت إلى رماد

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دمرحريق غابات سريع الانتشار وتؤججه رياح قوية مئات المنازل داخل وحول مدينة فينتورا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الثلاثاء، وأجبر آلاف السكان على النزوح.

واندلع الحريق، الذي أطلق عليه اسم توماس فاير، مساء الاثنين عند سفوح تلال قرب فينتورا. ودفعته الرياح سريعا غربا إلى المدينة التي تبعد نحو 80 كيلومترا شمال غربي لوس أنجلوس.

وقال مسؤولو إطفاء إن الحريق كان لا يزال خارج نطاق السيطرة بحلول مساء الثلاثاء وإنه دمر أكثر من 50 ألف فدان.

وأعلن جيري براون حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ لإتاحة الأموال والموارد اللازمة لمساعدة أكثر من 1000 رجل إطفاء يكافحون لإنقاذ المنازل من اللهب.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى جراء الحريق لكن محطة (كيه.إيه.بي.سي) التلفزيونية قالت إن شخصا لقي حتفه في حادث تصادم سيارة أثناء الفرار من المنطقة.

وبثت وكالات الأنباء لقطات مخيفة لألسنة اللهب التي حولت مئات المنازل إلى رماد، في وقت يجاهد رجال الإطفاء لإخماد الحريق.