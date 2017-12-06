"طبول الحرب" تُقرع في شبه الجزيرة الكوريّة!

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أفادت وكالة "يونهاب" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء نقلاً عن مصدر عسكري، بأنّ قاذفات أميركيّة من الطراز "بي 1 بي لانسر" ستُحلّق فوق شبه الجزيرة الكوريّة اليوم الأربعاء، في إطار تدريب جوّي مشترك وواسع النطاق مع كوريا الجنوبيّة هذا الأسبوع.

وتأتي التدريبات، التي بدأت يوم الاثنين وتستمرّ حتّى الجمعة، بعدما اختبرت كوريا الشماليّة ما وصفته بأنّه أكثر صواريخها الباليستيّة العابرة للقارات تطوّراً وقادر على الوصول إلى الولايات المتّحدة.

وحذّرت كوريا الشماليّة من أن التدريبات من شأنها دفع شبه الجزيرة الكوريّة إلى "حافة حرب نوويّة".

وكان نائب وزير الخارجيّة الروسيّة إيغور مورغولوف، قد اعلن ان روسيا لديها قنوات اتصال مفتوحة مع كوريا الشماليّة ومستعدّة لممارسة نفوذها عليها، وفق ما أفادت وكالة الإعلام الروسيّة.

ونقلت الوكالة عن مورغولوف القول خلال مؤتمر في برلين: "لدينا قنوات نجري عبرها حواراً ونحن مستعدّون لاستغلالها... نحن مستعدّون لممارسة نفوذنا على كوريا الشماليّة".

واعتبر أن واشنطن وبيونغ يانغ لا ترغبان في حرب حقيقيّة، لكن سيناريوهات كهذه قائمة. ودعا مورغولوف إلى تطبيق تدابير أخرى في التعامل مع كوريا الشماليّة خلافاً لعزلها.

وأضاف: "نعتقد أن العزلة وحدها لن تُجدي، لن يقودنا هذا إلى الأمام. لن نصل بفعل هذا إلّا إلى تدهور الموقف الخطر بالفعل. نحن في واقع الأمر على شفا حرب حقيقيّة".