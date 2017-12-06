living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 تغريدات أشعلت تويتر في 2017.. ما هي؟

6
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم وجود العديد من القضايا المهمة حول العالم، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عام 2017، خاصة تويتر، فإن أكثر 10 تغريدات تمت إعادة نشرها على الإطلاق تضمنت موضوعات تنوعت بين الغرابة والطرافة والتوعية.
 
وكانت التغريدة التي حصلت على أكبر عدد من إعادة النشر على الإطلاق، هي تغريدة للاعب كرة أميركي يطالب فيها بالحصول على قطع دجاج "ناغيتس" بالمجان.
 
ونشر اللاعب كارتر ويلكرسون تغريدة موجهة لمطعم "وينديز"، قال فيها: "وينديز كم إعادة نشر لتغريدة تريدون لأحصل على دجاج ناغيتس بالمجان لمدة عام؟"، ليرد المطعم بتغريدة أخرى حدد فيها رقم 18 مليون إعادة تغريد.
 
ورغم أنه لم يحصل إلا على 3,6 مليون إعادة تغريد، فإنه حطم الرقم القياسي السابق الذي كانت صاحبته المذيعة الأميركية إلين ديجينرس، وأصبح صاحب أكبر عدد من إعادة التغريد على الإطلاق. كما أنه حصل على الدجاج المجاني.
 
أما المركز الثاني فكان من نصيب المغنية الأميركية أريانا غراندي، التي تعرض حفلها في مانشستر لهجوم مسلح. ونشرت حينها تغريدة قالت فيها: "محطمة. أعتذر بشدة من أعماق قلبي. ليست لدي الكلمات".
 
واحتلت تغريدة للاعب كرة القدم الإنجليزي جيرمين ديفوي، نعى فيها الطفل برادلي لوري الذي توفي بالسرطان، المركز الثالث.
 
وحصل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على المركز الرابع، من خلال تغريدته التي نشر فيها صورة يظهر فيها مع مجموعة من الأطفال الذين تختلف ألوان بشرتهم، قائلا: "لا يولد أي شخص وهو يكره شخصا آخر بسبب لون جلده أو خلفيته أو دينه".
 
وجاءت تغريدة لاعب الكرة السابق أندي جونسون، في المركز الخامس، التي دعا فيها إلى "إنهاء وصمة العار" المتعلقة بالصحة العقلية، لافتا إلى أنه سيتبرع من أجل هذه القضية مقابل إعادة التغريدات، لنشر التوعية.
 
وحازت صورة مقدم برنامج "توب غير" الشهير،  جيرمي كلاركسون، على المركز السادس، إذ ظهر فيها وهو يقوم بحركة "الداب".
 
كما نجح الشرطي البريطاني ديف وايز في دخول القائمة بالمركز السابع، من خلال تغريدة لنشر التوعية بأهمية مكافحة الانتحار.
 
وبدوره، حصل لاعب ستوك سيتي بيتير كراوتش على المركز الثامن، من خلال صورة له مع زرافات، معلقا عليها: "الصيف بالنسبة لي هو إمطاء الوقت مع العائلة".
 
واحتلت المركز التاسع تغريدة من حساب "@LucidWhim" لنشر التوعية بشأن سرطان الثدي.
 
وجاء في المركز العاشر فيديو لرئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، وهو يتحدث بحماس عن كونه مستعدا لخوض "شيء" لمرة ثانية.
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout