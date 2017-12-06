10 تغريدات أشعلت تويتر في 2017.. ما هي؟

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رغم وجود العديد من القضايا المهمة حول العالم، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي عام 2017، خاصة تويتر، فإن أكثر 10 تغريدات تمت إعادة نشرها على الإطلاق تضمنت موضوعات تنوعت بين الغرابة والطرافة والتوعية.

وكانت التغريدة التي حصلت على أكبر عدد من إعادة النشر على الإطلاق، هي تغريدة للاعب كرة أميركي يطالب فيها بالحصول على قطع دجاج "ناغيتس" بالمجان.

ونشر اللاعب كارتر ويلكرسون تغريدة موجهة لمطعم "وينديز"، قال فيها: "وينديز كم إعادة نشر لتغريدة تريدون لأحصل على دجاج ناغيتس بالمجان لمدة عام؟"، ليرد المطعم بتغريدة أخرى حدد فيها رقم 18 مليون إعادة تغريد.

ورغم أنه لم يحصل إلا على 3,6 مليون إعادة تغريد، فإنه حطم الرقم القياسي السابق الذي كانت صاحبته المذيعة الأميركية إلين ديجينرس، وأصبح صاحب أكبر عدد من إعادة التغريد على الإطلاق. كما أنه حصل على الدجاج المجاني.

أما المركز الثاني فكان من نصيب المغنية الأميركية أريانا غراندي، التي تعرض حفلها في مانشستر لهجوم مسلح. ونشرت حينها تغريدة قالت فيها: "محطمة. أعتذر بشدة من أعماق قلبي. ليست لدي الكلمات".

واحتلت تغريدة للاعب كرة القدم الإنجليزي جيرمين ديفوي، نعى فيها الطفل برادلي لوري الذي توفي بالسرطان، المركز الثالث.

وحصل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما على المركز الرابع، من خلال تغريدته التي نشر فيها صورة يظهر فيها مع مجموعة من الأطفال الذين تختلف ألوان بشرتهم، قائلا: "لا يولد أي شخص وهو يكره شخصا آخر بسبب لون جلده أو خلفيته أو دينه".

وجاءت تغريدة لاعب الكرة السابق أندي جونسون، في المركز الخامس، التي دعا فيها إلى "إنهاء وصمة العار" المتعلقة بالصحة العقلية، لافتا إلى أنه سيتبرع من أجل هذه القضية مقابل إعادة التغريدات، لنشر التوعية.

وحازت صورة مقدم برنامج "توب غير" الشهير، جيرمي كلاركسون، على المركز السادس، إذ ظهر فيها وهو يقوم بحركة "الداب".

كما نجح الشرطي البريطاني ديف وايز في دخول القائمة بالمركز السابع، من خلال تغريدة لنشر التوعية بأهمية مكافحة الانتحار.

وبدوره، حصل لاعب ستوك سيتي بيتير كراوتش على المركز الثامن، من خلال صورة له مع زرافات، معلقا عليها: "الصيف بالنسبة لي هو إمطاء الوقت مع العائلة".

واحتلت المركز التاسع تغريدة من حساب "@LucidWhim" لنشر التوعية بشأن سرطان الثدي.

وجاء في المركز العاشر فيديو لرئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، وهو يتحدث بحماس عن كونه مستعدا لخوض "شيء" لمرة ثانية.