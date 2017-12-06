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وفاة المغني جوني هاليداي.. "أيقونة الروك الفرنسي"

6
DECEMBER
2017
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بعد صراع مرير مع السرطان رحل المغني الفرنسي الشهير، الملقب بـ "ألفيس" فرنسا نسبة إلى ملك الروك الأميركي والعالمي ألفيس برسلي، جوني هوليداي.
 
وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن مغني الروك الفرنسي توفي عن عمر يناهز 74 عاماً بعد معركة مع السرطان.
فبعد مسيرة حافلة امتدت على مدى 50 عاماً، ترجل "أيقونة" الروك الفرنسي، الذي حظي بشهرة واسعة في أوروبا والعالم، ورحل.
 
اسمه الحقيقي جون فيليب سميت، ولد بباريس في 15 يونيو 1943.
 
جمع بين الغناء والتلحين والتمثيل، وبدأ مسيرته الفنية "الرسمية" سنة 1960.
 
إلا أن الطفل جوني كان منذ صغره محباً للفن، فقد انضم يوم كان عمره 11 سنة إلى فرقة ترفيه عائلية صغيرة أسسها خاله.
 
عانى خلال سنواته عدة مشاكل "شخصية" تراوحت بين محاولات الانتحار، والادمان والضرائب، وغيرها، لكنه ظل أيقون الروك الفرنسي رغم الصعاب.
اعتبر لسنوات طويلة واحداً من المغنين الفرنسيين والفرنكفونيين الأكثر شهرة، ومن أكثر الحاضرين في المشهد الإعلامي الفرنسي.
 
سجلت مبيعات إصداراته أكثر من 100 مليون ديسك. وسجل أكثر من 1000 أغنية منها أكثر من مئة قام بتلحينها بنفسه، وحصل 40 مرة على ما يسمى في عالم التسجيلات القرص الذهبي و22 مرة على قرص البلاتين. وتابع حفلاته أكثر من 28 مليون شخص في 180 جولة غنائية.
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