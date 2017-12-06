إحباط مخطط لاغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

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تمكنت السلطات البريطانية من إحباط مخطط إرهابي كان يهدف إلى اغتيال رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأوضحت الشرطة أن خطة الاغتيال التي وقف وراءها إسلاميون متشددون تمثلت في تفجير قنبلة عند مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بلندن وإثارة فوضى وشن هجوم مسلح بعد ذلك لاغتيال ماي.

وأشارت قناة "سكاي نيوز" إلى إلقاء القبض على شخصين اتهما بتدبير هجمات إرهابية، مضيفة أن الشرطة وجهاز المخابرات الداخلية كانا يترصدان هذا المخطط منذ عدة أسابيع على الأقل.

وكان المتحدث باسم رئيسة الوزراء قال في وقت سابق إن سلطات بريطانيا أحبطت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة 9 مؤامرات.