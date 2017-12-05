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هداف برشلونة "العضاض" يفتتح مطعما

5
DECEMBER
2017
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افتتح مهاجم نادي برشلونة الإسباني، لويس سواريز، مطعما في وسط الساحة الرئيسية بمدينة برشلونة "لا رامبلا"، يقدم أنواعا دسمة من الطعام.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، افتتح المهاجم الأوروغواياني مطعمه الجديد هذا الأسبوع، وأطلق عليه اسم "تشاليتو"، ولكن الأمر الغريب هو إن اسم النجم الكبير غير مذكور في أي زوايا المطعم.
 
ولا يستخدم المطعم اسم اللاعب الكبير للترويج، ولا حتى قمصان برشلونة الموقعة من نجوم الفريق، بل يستخدم شعار "يصنع يدويا بالأمل".
 
ويرتدي عمال المطعم أزياء مريحة وواسعة، في إشارة إلى أن المطعم لا يهدف لاستقطاب الطبقة العليا من سكان المدينة، بل عامة الناس.
 
وتتضمن قائمة الطعام أطباقا معروفة من مطبخ الأوروغواي، بلد سواريز، بالإضافة إلى بعض الأطباق الأرجنتينية المشابهة، وذلك لأن شقيقين من الأرجنتين يملكون حصة في المطعم الجديد.
 
ومن الأمور الطريفة التي استخدمها جمهور كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي، هي حادثة "العضة" التي اشتهر بها سواريز، وأن جمهوره الآن بإمكانهم الاستمتاع بـ"عضة" للطعام في مطعمه الجديد.
 
وقام سواريز بعض المدافع الصربي إيفانوفيتش في مباراة للدوري الإنجليزي، ثم كررها بعضه للمدافع الإيطالي جورجيو كيليني في كأس العالم، وعوقب لمباريات طويلة بعد الحادثتين.
 
ويعاني سواريز من انخفاض كبير في المستوى مع فريقه برشلونة هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى 6 أهداف في الدوري حتى الآن.
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