فضيحة جديدة يكشفها تاجر الذهب صديق أردوغان

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قال تاجر ذهب تركي من أصل إيراني لدى إدلائه بشهادته في محاكمة مسؤول مصرفي تركي في محكمة اتحادية بنيويورك إنه قام دفع رشاوى لضمان الإفراج عنه من سجن في تركيا بعدما اعتقل في العام 2013 هناك في تحقيق بشأن الفساد.

ولم يحدد رضا زراب في شهادته من الذي حصل على الرشاوى، بحسب رويترز.

وأدلى زراب بشهادته في محاكمة تتعلق بنائب الرئيس السابق لبنك خلق التركي الحكومي محمد هاكان أتيلا والذي يواجه اتهامات لها صلة بذلك.

واعترف زراب بأنه مذنب فيما يتعلق باتهامات بالتآمر لمساعدة إيران على التملص من عقوبات أميركية.

وقال في وقت سابق إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان على علم بصفقة لغسيل أموال في هذه الصدد، عندما كان رئيسا للوزراء، وقام بتسهيلها.

وبعد هذه الإفادة، أقدمت السلطات التركية على مصادرة ممتلكات زراب وأسرته.