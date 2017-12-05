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ترامب يحرز انتصارين سياسيين خلال 72 ساعة

5
DECEMBER
2017
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أحرز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نصرين سياسيين، في غضون 72 ساعة، ففي يوم الجمعة الماضي، أقر مجلس الشيوخ قانونه الضريبي، ويوم الاثنين، سمحت المحكمة العليا بالتطبيق الكامل لأحدث أمر بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
 
واتخذت المحكمة الأميركية، قرارها بتأييد أمر ترامب، على الرغم من استمرار طعون قضائية ضده من محاكم أدنى درجة.
 
ووافقت المحكمة؛ التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارة ترامب برفع أمرين أصدرتهما محكمتان أدنى درجة، وعرقلا جزئيا حظر السفر الذي يمثل ثالث نسخة من أمر حظر السفر.
 
ويتيح قرار المحكمة العليا، التنفيذ الكامل للحظر على مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد.
 
وكانت محاكم أدنى درجة قد قصرت الحظر في السابق على من ليست لهم روابط أسرية محددة أو روابط أخرى في الولايات المتحدة.
 
وتضم قائمة الحظر أيضا أناسا من كوريا الشمالية ومسؤولين بعينهم من فنزويلا، لكن المحاكم الأدنى درجة كانت قد سمحت بالفعل بتنفيذ تلك البنود.
 
وذكرت المحكمة العليا في أمرين متشابهين، الاثنين، أنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا في القضايا. 
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