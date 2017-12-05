اليكم "أشهر المجرمين" في التاريخ

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استطاع مجرمون من مختلف دول العالم أن يسجلوا اسمهم في سجل "أشهر المجرمين" في التاريخ لعدة أسباب، نذكر أبرزهم في هذه المادة:

بابلو إسكوبار "ملك الكوكايين":

يعد أشهر تاجر مخدرات على الإطلاق، بعد أن وصلت ثروته إلى 30 مليار دولار، إلا أنه قتل عام 1993 بعد مطاردة مع السلطات.

غريسيلدا بلانكو "عرابة الكوكايين":

يقال إنها مرشدة إسكوبار في كولومبيا، حيث كانت مسؤولة عن شحن أطنان من الكوكايين إلى أميركا. وسجنت لأكثر من 20 عاماً في الولايات المتحدة، قبل أن تلقى حتفها عام 2012 بعد إطلاق النار عليها.

فرانك لوكاس "الخارق":

يعتبر أحد أشهر زعماء الجريمة المنظمة في نيويورك، حيث اشتهر بعدم اعتماده على وسطاء في تجارته، إذ كان يشتري الهيروين مباشرة من المصدر.

إل تشابو:

لمع نجمه أواخر السبعينيات في المكسيك، وكان يعمل في تجارة الماريوانا والكوكايين والهيروين. وألقي القبض عليه عام 2014، إلا أنه استطاع الهرب في العام نفسه، قبل أن تتمكن السلطات المكسيكية من القبض عليه مرة أخرى عام 2015.

مانويل نوربيغا:

هو دكتاتور عسكري سابق في بنما، التي حكمها من 1983 وحتى 1989. عمل مع CIA وفي الوقت نفسه كان زعيماً لعصابات المخدرات في بنما، مما جعله يسجن في ميامي عام 1992 بتهمة الكسب غير المشروع. وسلم بعدها إلى فرنسا عام 2010 ومنها عاد إلى سجن بنما.