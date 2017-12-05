الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية بثلاثة صواريخ

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تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق وأسقطت ثلاثة منها.

وأفاد مصدر سوري مطلع بأن الإسرائيلي قام عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء الاثنين باستهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق بالصواريخ وقامت دفاعاتنا الجوية بالتصدي لها وأسقطت ثلاثة أهداف منها.

وكانت وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت في الأول من الشهر الحالي لاعتداء العدو الإسرائيلي بصواريخ أرض أرض على أحد المواقع العسكرية بريف دمشق ودمرت اثنين منها.

وعمد الإسرائيلي خلال سنوات الحرب على سوريا إلى مشاركة التنظيمات الإرهابية في اعتداءاتها ضد الجيش السوري عبر مدها بالسلاح وشن العدوان ضد المواقع العسكرية بهدف رفع معنويات الإرهابيين المنهارة أمام ضربات الجيش.