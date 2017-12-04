living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وضعا طفلهما في الميكروويف تقليداً لإعلان تلفزيوني.. وهذا ما حصل!

4
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وضع والدان شابان طفلهما الصغير في فرن ميكروويف ما تسبب في حدوث حروق له، واقتادتهما الشرطة إلى السجن عقاباً لهما.
 
في التفاصيل، اتُّهم الزوجان ديريك بويس سليزاك وميكالا بويس سلزاك من ولاية ميزوري الأميركية بإساءة معاملة طفلهما الذي كان عمره 4 أشهر عندما وقعت الحادثة، وقد احتجزا على ذمة القضية.
 
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ وثائق المحكمة اتهمت الوالدين بإسقاط طفلهما عندما كان يحاول الأب تقليد ما رآه في إعلان تلفزيوني ودفعه داخل الميكروويف.
 
وقال موظف من قسم الأطفال في وزارة الخدمات الاجتماعية في ميسوري التي ادعت على ميكالا خلال جلسة الاستماع، أنّ الأم ذكرت سابقاً أنها تعتزم الإدلاء بشهادتها بأنّ جروح الرأس التي أصابت الطفل كانت من جراء تقليد زوجها لإعلان تلفزيوني، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
 
كشفت شهادات إضافية عن إصابة الطفل بكسر آخر اكتُشف لاحقا. وقد تمّ اعتقال الزوجين بعد اصطحابهما الصغير، الذي يبلغ عمره أقل من 4 أشهر، إلى المستشفى لمعالجة الحروق بعد أن ادّعوا أنها طفح جلدي على وجهه، نتيجة مسحوق غسيل.
 
واكتشف الأطباء أن "الطفح الجلدي" كان في الواقع حرق من الدرجة الثانية، وكشفت المزيد من الاختبارات أن الطفل كان لديه كسر في الجمجمة وإصابات في الدماغ يبدو أنها جراء إسقاطه.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout