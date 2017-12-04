وضعا طفلهما في الميكروويف تقليداً لإعلان تلفزيوني.. وهذا ما حصل!

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وضع والدان شابان طفلهما الصغير في فرن ميكروويف ما تسبب في حدوث حروق له، واقتادتهما الشرطة إلى السجن عقاباً لهما.

في التفاصيل، اتُّهم الزوجان ديريك بويس سليزاك وميكالا بويس سلزاك من ولاية ميزوري الأميركية بإساءة معاملة طفلهما الذي كان عمره 4 أشهر عندما وقعت الحادثة، وقد احتجزا على ذمة القضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ وثائق المحكمة اتهمت الوالدين بإسقاط طفلهما عندما كان يحاول الأب تقليد ما رآه في إعلان تلفزيوني ودفعه داخل الميكروويف.

وقال موظف من قسم الأطفال في وزارة الخدمات الاجتماعية في ميسوري التي ادعت على ميكالا خلال جلسة الاستماع، أنّ الأم ذكرت سابقاً أنها تعتزم الإدلاء بشهادتها بأنّ جروح الرأس التي أصابت الطفل كانت من جراء تقليد زوجها لإعلان تلفزيوني، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

كشفت شهادات إضافية عن إصابة الطفل بكسر آخر اكتُشف لاحقا. وقد تمّ اعتقال الزوجين بعد اصطحابهما الصغير، الذي يبلغ عمره أقل من 4 أشهر، إلى المستشفى لمعالجة الحروق بعد أن ادّعوا أنها طفح جلدي على وجهه، نتيجة مسحوق غسيل.

واكتشف الأطباء أن "الطفح الجلدي" كان في الواقع حرق من الدرجة الثانية، وكشفت المزيد من الاختبارات أن الطفل كان لديه كسر في الجمجمة وإصابات في الدماغ يبدو أنها جراء إسقاطه.