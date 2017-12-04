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الرئيس التركي يوجه اتهاما خطيرا للولايات المتحدة

4
DECEMBER
2017
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يعتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد معاقبة وتقويض سمعة تركيا، لعدم خضوعها لسيناريوهات من الخارج.
 
وقال أردوغان في حديث أمام نشطاء من حزب العدالة والتنمية في مدينة أغري في شرق تركيا: "الأميريكيون يحاولون معاقباتنا وتشويه سمعتنا وإدانتنا لأننا لا نتبع نصوصهم، والتي هي واضحة ويجري تنفيذها بمساعدة مؤلفون موجودنا في بلدنا".
 
وتابع "هم يفعلون ذلك من خلال اتباع جماعة الداعية فتح الله غولن ،لكن عليهم أن يعرفوا أنهم لن يستطيعوا خداعنا".
 
واتهم الرئيس التركي واشنطن بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
 
وأضاف أردوغان "جزء من السيناريوهات التي تمارس ضد البلاد، هي المحاكم ضد المواطنين الأتراك في الولايات المتحدة".
 
وأشار أردوغان إلى أن هذا الكم من الهجمات والكذب على حد وصفه، جزء من سيناريو واحد هدفه إخضاع البلاد وشرخ المجتمع.
 
وأكد الرئيس التركي أن جميع المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد بلاده ستنتهي بالفشل، ولن يتمكن أحد من تركيع تركيا.
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