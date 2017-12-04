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انطلاق أكبر مناورة جوية أميركية كورية.. وبيونغيانغ تحذر

4
DECEMBER
2017
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بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الاثنين، أكبر تدريبات عسكرية جوية في تاريخهما، وهو ما وصفته كوريا الشمالية بأنه "استفزاز شامل"، وذلك بعد أيام على تجربة بيونغيانغ لأقوى صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
 
وتشارك في التدريبات، التي بدأت، الاثنين صباحا وتستمر لـ5 أيام 230 طائرة عسكرية على رأسها 6 طائرات شبح أميركية مقاتلة من طراز إف-22 إضافة إلى عشرات الآلاف من الجنود، بحسب ما ذكر الجيش الكوري الجنوبي.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن تدريبات "فيغيلانت آيس" فوق شبه الجزيرة الكورية تجري سنويا "لتعزيز الموقف الدفاعي"، إلا أنها هذه المرة تعتبر "تدريبا غير مسبوق من ناحيتي الحجم والقوة".
 
وانتقدت بيونغيانغ هذه التدريبات واتهمت إدارة الرئيس ترامب "بتسول حرب نووية".
 
وتأتي هذه التدريبات بعد 5 أيام على اختبار بيونغيانغ صاروخا جديدا عابرا للقارات تقول إنه يجعل كامل أراضي الولايات المتحدة في مرماها.
 
ومع تصاعد التوتر حذر السناتور الأميركي الجهوري، ليندساي غراهام، الأحد، من أن الولايات المتحدة تقترب من شن ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية.
 
وقال غراهام عبر قناة "سي بي إس": "إذا أجريت تجربة نووية تحت الأرض عندها يتعين عليك أن تكون مستعدا لمختلف أشكال الرد من الولايات المتحدة".
 
وأجرى النظام المعزول في كوريا الشمالية 6 تجارب نووية منذ عام 2006، آخرها كان في سبتمبر الماضي.
 
وقال غراهام: "مع كل تجربة صاروخية، وكل تجربة نووية تحت الأرض، هذا يعني أن التزاوج بينهما بات مرجحا".
 
ويتفق في ذلك مع مستشار الأمن القومي، هربرت ماكماستر، الذي قال خلال منتدى أمني في واشنطن، السبت، إن احتمالات الحرب مع كوريا الشمالية "تزداد يوما بعد يوم".
 
تجربة كوريا الشمالية
 
وادعت كوريا الشمالية أن صاروخ هواسونغ-15، الذي تمت تجربته، الأربعاء، قادر على إيصال "رأس نووي خارق" إلى أي مكان على الأرض الأميركية.
 
ويتفق المحللون أن التجربة الأخيرة لبيونغيانغ أظهرت تقدما كبيرا من ناحية مدى الصواريخ، لكنهم يرجحون أن ذلك تحقق بواسطة رأس نووي زائف أخف وزنا.
 
ويقولون إن صاروخا يحمل رأسا نوويا أكثر وزنا لن يكون بإمكانه عبور هذه المسافة.
 
وهو يشككون بقدرة بيونغيانغ على حيازة التقنية المطلوبة لحماية الرأس النووي من درجات الحرارة المرتفعة والإجهاد الذي سيواجهه عند عودة الصاروخ من الفضاء إلى الأرض.
 
 
 
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