مسؤول أميركي: - الحرب مع كوريا الشمالية "قريبة"

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سبوتنيك-

صرح مستشار الأمن القومي الأميركي، إتش آر ماكماستر، الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول، أن الولايات المتحدة "في سباق" للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية، وذلك نظرا لتزايد احتمالات الحرب يوما بعد يوم.

وقال في منتدى دفاعي في ولاية كاليفورينا: "هناك طرقا لمعالجة هذه المشكلة غير العمل العسكري، لكننا في سباق لأنه (زعيم كوريا) يقترب بشدة وليس لدينا الكثير من الوقت".

وبينما أشار ماكماستر إلى أن احتمالات الحرب تتزايد كل يوم، فلفت إلى أن المواجهة المسلحة "ليست الحل الوحيد"، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحث مستشار الأمن القومي الأميركي الصين على التدخل والالتزام بالعقوبات الدولية المفروضة على بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية، خاصة فيما يتعلق بحظر تصدير النفط لإعاقة تزويد الصواريخ بالوقود اللازم للإطلاق.

وقال ماكماستر: "نطالب الصين بمراعاة مصلحة الصين كما ينبغي، ونحن على قناعة متزايدة بأن المصلحة الملحة للصين تقتضي بذل المزيد من الجهد".

وتأتي تصريحات إتش آر ماكماستر، بعد ثلاثة أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة، والتي تعد الأولى خلال شهرين.

وحقق الصاروخ الكوري الشمالي الأخير، والذي تم إطلاقه الخميس 30 نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعا أكبر من كل التجارب السابقة، قبل أن يسقط في بحر اليابان، وادعت بيونغيانغ أن الصاروخ بإمكانه ضرب أي مكان في الولايات المتحدة.

ووصل ارتفاع الصاروخ، ويدعى "هواسونغ-15"، 4475 كيلومترا، وطار 950 كيلومتر في 53 دقيقة، وبإمكانه حمل "رأس حربي ضخم وثقيل"، وقادر على الوصول لأي مكان في الولايات المتحدة.

وكانت كوريا الشمالية، أجرت أولى تجاربها النووية في شهر سبتمبر/ أيلول.