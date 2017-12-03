في كانون الثاني... سيارة تسافر إلى المريخ!

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تعتزم شركة "سبايس إيكس" الأميركية، إرسال سيارة من طراز "تيسلا" على متن صاروخ جديد يرتقب إطلاقه في كانون الثاني المقبل صوب المريخ.



وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أنّ مؤسس الشركة الأميركية، إيلون موسك، أعلن في تغريدة عبر "تويتر"، أنه سيبعث بسيارته "رودستر تيسلا" الحمراء في أعلى الصاروخ.



وأوضح أنّه معجب بفكرة سير السيارة في مكان غير متناه، فضلاً عن إمكانية العثور عليها من قبل كائنات فضائية، بعد ملايين السنوات.



وفي حال نجحت عملية الإطلاق كما هو مرتب لها، فستصل السيارة إلى مدار كوكب المريخ، وهو ما سيكون دعاية غير مسبوقة لشركتي "سبيس إيكس" و"تيسلا".