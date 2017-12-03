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اغتصب 27 صبياً عبر الإنترنت!

3
DECEMBER
2017
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للمرة الأولى تدين محكمة في السويد شخصاً بتهمة الاغتصاب حيث أصدرت حكماً بالسجن 10 سنوات على رجل بعد إدانته بتهمة اغتصاب 27 صبياً أو الاعتداء عليهم جنسياً من خلال إرغامهم على القيام بأعمال جنسية على أنفسهم أو مع آخرين عبر الإنترنت.

ودانت محكمة في حكمها، ابسالا (41 عاماً) بتهمة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في حقّ 27 صبياً يقلّ عمر غالبيتهم عن 15 عاماً، وهم من كندا والولايات المتحدة واسكتلندا.

وكان الرجل يهدّدهم أو يهدّد عائلاتهم في بعض الحالات، ويرغمهم على القيام بأعمال جنسية مصورة مباشرة في بعض الحالات لحسابه، على ما أوضحت المحكمة في بيان. وخلصت المحكمة إلى أنّ "هذا التصرف يوازي ارتكاب الرجل لهذه الأفعال الجنسية مباشرة على ضحاياه".

وأضافت: "في بعض الحالات، اعتبرت المحكمة أن الاعتداء المرتكب من خلال الفعل الجنسي خطر إلى حد ينبغي أن يعتبر عملية اغتصاب". وأقر الرجل بـ4 تهم بالاغتصاب المشدّد بشأن حالات أرغم فيها الفتيان على القيام بأفعال جنسية مع كلاب أو مع أطفال أصغر سنا.

وحكم على الرجل كذلك بدفع تعويضات إلى الضحايا. وأدين أيضاً بتهمة امتلاك وثائق إباحية تتعلّق بأطفال بعد أن احتفظ بالأفلام التي تلقاها.

المصدر: radarscoop

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