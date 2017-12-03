صراصير وفئران "تتمختر" في البيت الأبيض (وثيقة)

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نشرت صحف عالمية وثائق تكشف أن البيت الأبيض، مقر الرئيس الأمريكي،مسكون بحشرات وصراير تتجول بحرية في كثير من الغرف والقاعات العامة.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنّه وبحسب ملفات الصيانة المتعلقة بمقر الرئاسة الأمريكية، حيث عثر على صراصير في 4 أجزاء على الأقل في البيت الأبيض، في حين تحول مكتب كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، إلى بيت كير للنمل.

كما اكتشف أيضا فئران تعيش في غرفة العمليات، وهي مركز إدارة الأزمات التابع لترامب، فضلا عن منطقة تناول الطعام.



وتحدثت الوثائق عن أن مسؤولي البيت الأبيض قاموا بإرسال مئات الطلبات إلى إدارة الخدمات العامة التي تعمل على صيانة البيت الأبيض والمباني الحكومية الأخرى.



وكان من بين الطلبات إعادة تصميم مكتب مستشار الأمن القومي أتش آر ماكماستر، ومقعد المرحاض الجديد في الحمام الملحق بالمكتب البيضاوي.

المصدر: arabi21