ظنت أنها حامل... لن تتوقعوا ماذا وجد الأطباء داخل رحمها!

A + A -

بعدما أظهرت اختبارات الحمل نتائج إيجابية، اكتشفت السيدة الاسكتلندية لورن نولز في الأسبوع السابع من حملها أنها مصابة بورم سرطاني في رحمها.



وأتت الصدمة بعدما قال الأطباء للورن إنها تعاني من داء الأرومة الغاذية الحملي (GTP) الذي يظهر كالحمل لأن الرحم قد يحتوي على أنسجة جنينية قد تنمو بنفس معدل الحمل الطبيعي وتنتج الهرمون الموجه للغدد التناسلية المشيمية، وهو الهرمون الذي يقاس لمراقبة الجنين.



وعلى الرغم من الخضوع للعلاج الكيميائي، استمر الورم بالنمو حتى خرج من جسمها بالطريقة عينها التي يخرج الجنين فيها من رحم والدته بعدما شعرت بتشنّجات في بطنها.



وبعد عام على التخلّص من الورم، أنجبت لورن طفلتها "إندي" وهي تبلغ من العمر اليوم 29 سنة وتقيم في أستراليا.

المصدر : lbci