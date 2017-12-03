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هل تذكرون صاحب فكرة دلو الثلج؟.. "غلبه التحدي"

3
DECEMBER
2017
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بعد أن انتشر تحديه كالنار في الهشيم، ولأشهر طوال قبل 3 سنوات تقريباً، انطفأت أخبار الرجل صاحب فكرة "تحدي دلو الثلج"، لكنه عاد إلى المشهد الجمعة، من باب "حزين" هذه المرة.
فقد خسر أنتوني سينيرتشيا الابن، تحديه هذه المرة، وتوفي السبت الماضي عن عمر 46 عاماً، بعد صراع لمدة 14 عاماً مع مرض التصلب الجانبي الضموري.
أنتوني، الأب لطفلة عمرها 8 سنوات، والذي أطلق في الأساس فكرة "دلو الثلج" من أجل التوعية وجمع التبرعات من أجل إجراء المزيد من الأبحاث حول هذا المرض المرير، خسر معركته.
حتى إن هذا الرجل تمكن من جمع 220 مليون دولار أميركي من أجل مرض التصلب هذا.
وفي معرض وداعه، كتبت جمعية مرض التصلب الجانبي الضموري على "تويتر": "يؤسفنا جدا أن نعلن أن أنتوني سينيرتشيا أحد مؤسسي تحدي دلو الثلج قد توفي السبت".
يذكر أن تحدي دلو الثلج كان لقي رواجا واسعاً بين المشاهير حول العالم، كما بين الناس، حيث راح العديد منهم يصورون مقاطع فيديو لتحديهم هذا وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعية. وشارك فيه وجوه شهيرة، وسياسيين، ونجوم، أمثال بيل غيتس، وباراك أوباما، أوبرا وينفري ومارك زوكربيرغ، وغيرهم.

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