استهداف منزل صالح في صنعاء.. واشتباكات عنيفة بين أنصاره والحوثيين

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أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بأن عناصر مسلحة من جماعة الحوثيين استهدفت منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في قرية الدجاج شمال شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب السكان المحليين، شهد محيط منزل صالح معارك ضارية استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، فيما دارت معارك أخرى في شمال صنعاء بين جماعة الحوثي وقوات الحرس الجمهوري والحرس الخاص.

ويقع منزل الرئيس اليمني السابق قرب موقع وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يسيطر عليها الحوثيون ووزارة الثقافة.

وأكد موقع "المشهد اليمني" أن اشتباكات شرسة وأصوات انفجارات تسمع في مناطق الحصبة، وجولة آية، وأحياء بيت بوس، وشارع الخمسين، وجولة دار سلم والحثيلي، ومنزلي المشرقي وجليدان في مديرية خمر بعمران